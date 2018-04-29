İstanbul Cup şampiyonu belli oldu

U21 Süper Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu dev karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

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Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Evinin kapılarını açan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, özel hayatında nasıl bir insan olduğunu anlattı. Yıldırım, 200 güvercin beslediğini ve Nutuk'u bu yıl 3 defa okuduğunu söyledi.