İstanbul, UEFA'dan geçer not aldı

Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşığa geldiği Süper Kupa finalinin ev sahibi olan İstanbul, UEFA'dan tam not aldı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, organizasyonun son derece başarılı olduğunu dile getirdi.

CEFERİN: "ORGANİZASYON BAŞARILI"

Herkesin üzerine düşen görevi tam olarak yaptığını aktaran Ceferin şöyle konuştu: "Mükemmel bir stat, organizasyon harika. Hükümet yetkilileri, polis görevini çok iyi yapıyor. Bu nedenle tatmin olmuş durumdayız.

İstanbul, böylesi finaller için harika bir ev sahibi. 2005'teki final ender rastlanacak bir olaydı ve o maç, İstanbul'a nasip oldu. Buradaki kulüplerden en az birinin, mayıstaki Şampiyonlar Ligi finali için de burada olacağını umuyorum."