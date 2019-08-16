İstanbul'da sahaya giren taraftar, Adrian'ı sakatladı

Liverpool'un İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçında Chelsea'yi penaltılarla mağlup edip kupayı aldığı maçın ardından kutlamalar esnasında sahaya bazı taraftarlar girmişti.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Southampton maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken hali hazırda sakat olan Allison yerine oynayan kaleci Adrian'ın da sakatlandığını açıkladı ve sakatlığın sahaya giren bir taraftar nedeniyle olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR ŞEY NASIL OLABİLİR"

Klopp, İspanyol kalecinin durumu hakkında ''Taraftarlarımızı seviyoruz ama bunu yapmasınlar lütfen. Norwich'te, İstanbul'da insanlar sahaya giriyor, bu eğlenceli değil. Bir taraftar da Adrian'ı bileğinden sakatladı. Southampton maçında olmayabilir. Bu çılgınlık! Böyle bir şey nasıl olabilir?'' sözlerini kullandı.

Liverpool kalecisi Adrian'ı sakatlayanın forma almak ve sarılmak için sahaya giren bir Türk taraftar olduğu belirtildi.

LİVERPOOL'DAN UEFA'YA ŞİKAYET

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Adrian'ın sakatlanmasının ardından Liverpool, UEFA'ya şikayet mektubu yolladı.

Habere göre Liverpool, UEFA'ya yaptığı şikayette Vodafone Park'ta yaşanan güvenlik zaafiyetinden bahsetti ve Adrian'ın sakatlığının bu yüzden oluştuğunu belirtti.

Türk taraftarın sahaya girdiği o an - İZLE