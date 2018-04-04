İstanbul'da Uluslararası Lale Kupası Tenis Turnuvası

6. Kez düzenlenen Lale Kupası’nda 23 ülkeden 60 sporcu mücadele edecek. İstanbul’da 1-30 Nisan tarihleri arasında “Şimdi Lale Mevsimi” sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı. Lale Festivali kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Lale Kupası Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda dünyaca ünlü raketler korta çıkacak.

İBB ORHANGAZİ ŞEHİR PARKI TESİSLERİ YILDIZLARI AĞIRLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisi'nde düzenlenecek Lale Kupası ITF Turnuvası’nda 23 ülkeden 60 sporcu mücadele edecek.

Lale Kupası Kadınlar ITF turnuvası, bir dönem dünya 35 numarasına kadar yükselen Polona Hercog'un da yer aldığı, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ekaterina Alexandrova, Vera Zvonoreva, Vitalia Diatchenko gibi turun söz sahibi raketlerinin mücadele vereceği organizasyon, WTA sıralamasında ilk 200 raket arasında bulunan tam 11 tenisçiye ev sahipliği yapacak.

5 MİLLİ SPORCU ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

60 bin dolar para ödüllü organizasyonda, geçtiğimiz yıl teklerde şampiyonluk yaşayan Başak Eraydın ve çiftlerde zafere ulaşan İpek Soylu'nun yanı sıra bu yıl Ayla Aksu da doğrudan ana tabloda mücadele edecek. Ana tablodaki üç temsilcimizin yanı sıra, Pemra Özgen ve Berfu Cengiz'in de elemelerde korta çıkmasıyla birlikte organizasyonda toplam beş milli raket şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra; Slovenya, Rusya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, Uzbekistan, İngiltere, Fransa, Ukranya, Sırbistan, İtalya, Gürcistan, Avustralya, Romanya, Macaristan, İsrail, İsveç, Belarus, Hırvatistan ve Polonya’dan sporcular katılıyor.

TÜM MÜSABAKALAR ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Turnuvada eleme tablo, ana tablo, çiftler ve final olmak üzere toplam 74 müsabaka yapılacak. Turnuvaya başvuru yapan ve dünya sıralamasında en yüksek puana sahip sporcular doğrudan ana tablo müsabakalarına katılacaklar. Tüm müsabakaları ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Lale Festivali kapsamında ayrıca Plaj Futbolu Turnuvası düzenlenecek. 24 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında İBB Orhangazi Şehir Parkı düzenlenecek turnuva İstanbul’daki üniversiteler arasında yapılacak.