İstanbulspor, Balıkesir deplasmanında kazandı

Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda 56. dakikada İstanbulspor Aldin Cajic'in penaltı golü ile 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla ligde 5 hafta sonra kazanan İstanbulspor 42 puana yükseldi. Balıkesirspor Baltok ise 39 puanda kaldı. Müsabakanın 75. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, kendi taraftarının tepkisi üzerine sahayı terk etmek istedi.
Kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları ikna etti. Karşılaşmaya devam eden Nizamettin Çalışkan, maçın 90. dakikasında yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Müsabakanın kalan bölümünde kaptanlık bandını 17 yaşındaki Rahmi Anıl taşıdı.