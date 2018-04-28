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İstanbulspor evinde farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

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İstanbulspor evinde farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

İstanbulspor: 4 - Adanaspor: 0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağatay Şahan, Sezgin Çınar, Selahattin Altay

İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay (Dk. 60 Zafer Şensoy), Oğuzhan Berber, Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik,  İbrahim Yılmaz (Dk. 69 İbrahim Halil Çolak), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 76 Bougouhi), Tuncer Duhan Aksu, Cajic

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Uğur Daşdemir, Renan Diniz, Ahmet Bahçıvan, Atakan Ekiz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 74 Yusuf Fırat Kaplan), Bilal Yener Arıca (63 Serhat Tunç), Alpay Koçaklı (Dk. 8 Uche Kalu), Roni, Bahattin Köse

Goller: Dk. 4 ve 47 Cajic, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 74 Kubilay Aktaş (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Atakan Ekiz, Dk. 88 Serhat Tunç, Dk. 90 Roni (Adanaspor)

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