İstanbulspor evinde farklı kazandı

Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 Cenk Tosun'un ilk bonusu geldi Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Everton-Huddersfield maçına 11'de başlayan Cenk, siyah-beyazlı kulübe 500 bin euro daha kazandırdı.

2 Kasımpaşa-Fenerbahçe - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

3 Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'u yenen Rizespor şampiyon, Ankaragücü ise ikinci olarak Süper Lig'e çıktı.

4 Ümit Özat: Juventus da küme düştü Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'a 1-0 yenildi.

5 Klopp: Salah'a sahip olmak mükemmel Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Liverpool taraftarlarının Salah sayesinde Müslüman olacaklarını söylemelerinin harika bir şey olduğunu ifade etti.

6 Aykut Kocaman derbiden beraberlik bekliyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden çıkacak beraberlikle büyük avantaj yakalayacaklarını ifade etti.

7 Sergen: Derbi bana 100. yıldaki derbiyi hatırlatıyor Sergen Yalçın, Galatasaray-Beşiktaş derbisini 100. yılda sarı-kırmızılıları 1-0 yendikleri maça benzetti.

8 Ali Koç'la tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi Aziz Yıldırım, divan kurulu toplantısında Ali Koç'la kendisini bir araya getiren Vefa Küçük'e, "Ne boş işler yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

9 Vida: Gomis'le hesabım var Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, Gomis'le daha önce karşı karşıya geldiği ve 7-1 yenildikleri maçı unutamadığını ifade ederek, "Gomis'le bir hesabım var" dedi.