İstanbulspor, lider Ümraniye'yi yendi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor sahasında lider Ümraniyespor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelede İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Halil Çolak ve 55. dakikada Onur Kolay attı. Konuk ekibin tek golü 90. dakikada Merthan Açıl'dan geldi. Bu sonuçla zirvede yer alan Ümraniyespor 41 puanda kalırken puanını 35'e yükselten İstanbulspor ise 4. sıraya yerleşti.
İSTANBULSPOR: 2 - ÜMRANİYESPOR: 1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
İstanbulspor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Onur Kolay, Ali Dere, Cajic (Dk. 84 Eslem Öztürk), Halil Çolak (Dk. 79 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Kolic)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya (Dk. 69 Timur Temeltaş), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 79 Samet Asatekin), Rangelov
Goller: Dk. 47 Halil Çolak, Dk. 54 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90+1 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 33 Appindangoye, Dk. 65 Bulut Kaya (Ümraniyespor)