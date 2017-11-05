İstanbulspor rahat kazandı

TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Can Cangök'ün başındaki Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor 4-1'lik skorla kazandı. İstanbulspor'un gollerini 5 ve 34. dakikalarda İbrahim Halil Çolak, 85'te Şaban Genişyürek ile 89'da Onur Kolay attı. Konuk takımın golü 89'da Sedat Şahintürk'ten geldi.
Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 17'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 15 puanda kaldı.