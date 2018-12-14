İstanbulspor ve Ümraniyespor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ve Ümraniyspor, Atabey Çiçek ve Slavko Perovic'in golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Ümraniyespor, henüz 2. dakikada Atabey Çiçek'in İstanbulspor ağlarını sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi İstanbulspor ise 54. dakikada Slavko Perovic'in attığı golle durumu eşitleyerek 1-1 yaptı.Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Ümraniyespor maç fazlasıyla 28 puana erişerek ligde 4. sırada bulundu. İstanbulspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı. İstanbulspor, gelecek hafta Denizlispor'un konuğu olacak. Ümraniyespor ise evinde Afyonspor'u konuk edecek.