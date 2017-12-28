İstanbulspor'dan Aykut Kocaman'a teşekkür

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

BÖYLE TAKIMLARIN ARTMASI EN BÜYÜK DİLEĞİM

Müsabaka sonrasında basın toplantısında sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor’un oyununu çok beğendiğini belirterek, “Futbola dair karamsarlıkların arttığı bir dönemde, bir alt ligde olmasına karşın iyi organize olmuş, ne yaptığını bilen bir takım görmek umut verici. Böyle takımların artması en büyük dileğim” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKKÜR

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman’a teşekkür etti. Koşukavak paylaştığı yazıda, “Fenerbahçe ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra gerek İstanbulspor gerekse şahsım için sarf ettiği güzel sözleri nedeniyle Aykut Hoca'ya ve bizlere buradan desteğini ileten herkese, kulübüm, oyuncularım, ekibim ve şahsın adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.