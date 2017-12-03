İstanbulspor'la Gaziantepspor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor, İstanbulspor'u ağırladı.

MAÇ BERABERE SONA ERDİ

Konuk ekip Aldin Cajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantepspor, ilk yarının son dakikalarında bu gole cevap verdi. Ev sahibinde Müslüm Talşik attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk 45 dakika, beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla noktalandı.

Bu sezon 13 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Gaziantepspor, puanını 3'e yükseltti. Kırmızı-siyahlıların bu sezon 3 puanı silinmişti.