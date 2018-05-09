G.Saray'ın 4 başkan adayının yönetim kurulu listeleri

Galatasaray eski başkanlarından Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısında konuştu. Sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Dursun Özbek, futbol takımının başarısını övdü.

ÖZBEK: GÜÇLÜ EKİPLE YOLA ÇIKIYORUM

"Yarım kalan işleri tamamlamak için çok güçlü bir ekip ile yeniden yola çıkıyorum" diyen Özbek, "İki yıldır zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında scout ekibimizin de katkılarıyla futbol takımı kurduk. Başını da bize sayısız başarılar getirmiş değerli hocamız Fatih Terim'i getirdik. Şampiyonluk sürecinde kalan 180 dakikada bu başarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Oyuncularımızın yüksek performansı bizi 21. şampiyonluğa taşıyacak ve bu Galatasaray'a çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in seçim listesi;

Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

Mustafa Cengiz'in seçim listesi;

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru

Ali Fatinoğlu'nun seçim listesi;

Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.