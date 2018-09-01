İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı

KRALSPOR

Başta Tarık Çamdal, Mustafa Pektemek ve Ozan Tufan olmak üzere, 3 büyüklerde yıllardır beklentileri karşılayamayan hatta kadro dışı bırakılan isimler, başka bir takımda oynamak yerine yine yatmayı tercih etti.

KARİYERİ DEĞİL PARAYI SEÇTİ

2014 yılında 4 milyon 750 bin euroya Eskişehirspor'dan transfer edilen Tarık, bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Bu sezon 1 milyon 605 bin euro kazanacak olan 27 yaşındaki futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklanmasına rağmen başka bir takıma gitmeyi reddediyor.

Sarı-kırmızılı takımda son sezonunu yaşayacak olan Tarık, yıllar sonra kariyeri değil parayı seçmesiyle hatırlanacak.

OZAN PAF TAKIMA GÖNDERİLDİ

Henüz 23 yaşında olan Ozan Tufan'ın kariyer düşüşü devam ediyor. Cocu tarafından PAF'a gönderilen Tufan, transfer dönemi boyunca başka bir takıma gitmek istemedi ve Fenerbahçe'de kaldı.

7 milyon euro Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, sarı-lacivertlilerden yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.

Kanarya'da bir diğer istenmeyen isim olan İsmail Köybaşı ise yine takımda kalan futbolcular arasında yer aldı.

MUSTAFA PEKTEMEK 7 YILDIR BEŞİKTAŞ'TA

2011 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek de parayı seçenlerden.

Transfer dönemi boyunca kiralık olarak başka bir takıma gitmek istemeyen 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten bu sezon 1 milyon 750 bin euro kazanacak.

Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği bir diğer futbolcu olan Vagner Love ise transferin son gününde Galatasaray'la görüştü ancak anlaşma sağlamadı.