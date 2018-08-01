İstenmeyen futbolcular yine takım bulamadı

Yıllardır 3 büyüklerde top koşturan ancak beklentileri karşılayamayan ve zaman zaman taraftarlarından tepki gören futbolcular bu sene de takımlarında kalmaya devam ediyor.
Futbol hayatını başka bir takımda sürdürmek yerine kulübede oturup sözleşmelerinin bitmesini bekleyen futbolcuların 3 büyüklere olan maliyeti bir hayli fazla.
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da taraftarların takımlarında görmek istemediği futbolcuların aldığı yıllar ücretler:
BEŞİKTAŞ
Mustafa Pektemek: 1 milyon 700 bin euro
Veli Kavlak: 1 milyon 700 bin euro
Aras Özbiliz: 600 bin euro
Negredo: 4 milyon 350 bin euro
TOPLAM MALİYET: 8 milyon 350 bin euro
FENERBAHÇE
Ozan Tufan: 1 milyon 500 bin euro
İsmail Köybaşı: 1 milyon 750 milyon euro
Salih Uçan: 700 bin euro
TOPLAM MALİYET: 3 milyon 950 bin euro
GALATASARAY
Tarık Çamdal 1 milyon 605 bin euro
Tolga Ciğerci 2 milyon euro
TOPLAM MALİYET: 3 milyon 605 bin euro