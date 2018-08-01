İstenmeyen futbolcular yine takım bulamadı

Yıllardır 3 büyüklerde top koşturan ancak beklentileri karşılayamayan ve zaman zaman taraftarlarından tepki gören futbolcular bu sene de takımlarında kalmaya devam ediyor.

Futbol hayatını başka bir takımda sürdürmek yerine kulübede oturup sözleşmelerinin bitmesini bekleyen futbolcuların 3 büyüklere olan maliyeti bir hayli fazla.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da taraftarların takımlarında görmek istemediği futbolcuların aldığı yıllar ücretler:

BEŞİKTAŞ

Mustafa Pektemek: 1 milyon 700 bin euro

Veli Kavlak: 1 milyon 700 bin euro

Aras Özbiliz: 600 bin euro

Negredo: 4 milyon 350 bin euro

TOPLAM MALİYET: 8 milyon 350 bin euro





FENERBAHÇE

Ozan Tufan: 1 milyon 500 bin euro

İsmail Köybaşı: 1 milyon 750 milyon euro

Salih Uçan: 700 bin euro

TOPLAM MALİYET: 3 milyon 950 bin euro





GALATASARAY

Tarık Çamdal 1 milyon 605 bin euro

Tolga Ciğerci 2 milyon euro

TOPLAM MALİYET: 3 milyon 605 bin euro



