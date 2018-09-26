İsveç, Abramoviç'in isteğini geri çevirdi

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramoviç'in İsviçre vatandaşlığını geri çektiği bildirildi.

Vaktinin önemli bir kısmını geçirdiği İngiltere'nin vizesi yenilenmeyince İsrail vatandaşlığını alan Abramoviç'in Verbier kayak merkeziyle ünlü Alplerdeki Bagnes şehrinde oturmak istediği ortaya çıktı. Rus oligarkın burayı istemesinin bir başka nedeninin ise İsviçre'nin, konut sahiplerinin mallarının değerine göre sabit oranlarda vergiye olanak tanıması gösterildi.

Ünlü işadamının ismi kara para aklama ve organize suç iddialarına karışsa ve avukatları bu söylentileri yalanlasa da İsviçre'nin, Abramovich'in vatandaşlık isteğini geri çevireceği kaydedildi. Bundan haberdar olan Roman Abramoviç'in de başvurusunu geri çektiği açıklandı.

İngiltere ile Rusya'nın arası casus krizinin ardından gerilmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olan Roman Abramoviç'in bu nedenle İngiltere vizesi alamadığı savunulmuştu. Son olarak da Abramovich'in Chelsea'yi satılığa çıkardığı kaydedilmişti.