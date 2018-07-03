İsveç çeyrek finalde

Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre, Saint Petersburg'da kozlarını paylaştı. Almanya ve Meksika'nın bulunduğu gruptan lider çıkarak otoriteleri şaşırtan İsveç, İsviçre'yi de 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve peri masalını sürdürdü.

İLK YARIDA GOL YOK

Beklendiği gibi temposu düşük bir şekilde geçen ilk yarıda iki takım da ciddi pozisyonlara girmekte zorlanırken ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

FORSBERG TURU GETİRDİ

İkinci yarıda oyunun temposu değişmezken 'Gol atan kazanır' mantığı oyuna hakimdi. 66. dakikada sahne alan İsveç'in 10 numarası Emil Forsberg, İsveç'i 1-0 öne geçiren golü atarak çeyrek final kapısını takımı için sonuna kadar araladı.

VAR PEANLTIYI İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında İsviçre saldırdı, İsveç savundu. İsveç'in duvar gibi savunmasını aşamayan İsviçre, tüm forvetlerini oyuna soksa da gol atmayı başaramadı ve maç 1-0 İsveç'in üstünlüğü ile sona erdi.

İsviçre'de 90. dakikada Michael Lang kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İsveç'in son dakikada kazandığı penaltı, pozisyon ceza alanı dışında olduğundan dolayı VAR'a başvurulmasının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi.

İBRAHİMOVİC'SİZ DAHA BAŞARILI

Zlatan Ibrahimovic olmadan Dünya Kupası'na katılan ve gruplardan çıkması bile başarı sayılan İsveç, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırırken çeyrek finalde İngiltere / Kolombiya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.