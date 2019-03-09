İsveç formasına FIFA yasağı

Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası için İsveç Milli Takımı’nın ürettiği formalara yasak geldi. Milli takım için üretilen formalarda, rol model olan 48 kadının resmine yer verildi.

Bu resimler, formaların sırt bölümündeki rakamların içerisine yerleştirildi. Ancak FIFA, İsveç Kadın Milli Takımı’nın bu formalarla turnuvaya çıkmasına müsaade etmedi. Konuyla ilgili düzenlemede, formalarda resim kullanılamayacağına yönelik tedbire dikkat çekildiği belirtildi.

Milli takım basın sorumlusu Fredrik Madestam yaptığı açıklamada “Biz formayı üretirken, futbolcularla konuştuk ve Dünya Kupası’na nasıl ilgi çekebileceğimizi düşündük. Aynı formaları giyeceğiz ama tek farkla; rakamların içerisinde görülen resimleri kaldıracağız. FIFA buna izin vermiyor” dedi.