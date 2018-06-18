İsveç, Güney Kore'yi tek golle yendi

2018 Dünya Kupası'nda 5. gün maçları İsveç-Güney Kore maçıyla başladı. Ronaldo'nun hat-trick yaptığı İspanya maçında bireysel performansların çok ön plana çıkmadığı turnuvada en çok konuşulan konu Video Yardımcı Hakem sistemi(VAR).

İSVEÇ VAR'LA KAZANDI

Dünya Kupası tarihinde ilk kez bu yıl uygulamaya konulan VAR sistemi, Fransa'nın Avustralya'yla oynadığı maçta sahneye çıktı. Griezmann'ın düşürüldüğü pozisyonda hakemin başvurduğu VAR, penaltı kararı vermiş ve tarihi bir an yaşanmıştı. Peru'nun Danimarka ile oynadığı karşılaşmada da başvurulan VAR, bu kez İsveç, Güney Kore maçında kullanıldı.

Maçın hakemi Aguilar, penaltı pozisyonunda oyunu devam ettirdikten sonra Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurdu. Teknolojinin yardımını alan El Salvadorlu hakem, ardından beyaz noktayı gösterdi. İsveç'e galibiyeti getiren tek gol, 65. dakikada penaltıdan Andreas Granqvist'den geldi.





Bu sonucun ardından İsveç, Meksika gibi puanını 3'e çıkartırkan Güney Kore, Almanya ile birlikte ilk maçlar sonrası puansız kaldı. İsveç, gruptaki diğer maçını 23 Haziran tarihinde Almanya ile oynayacak. Güney Kore ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.



