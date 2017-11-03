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İsveç-İtalya maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasını yönetecek.

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İsveç-İtalya maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasında görevlendirildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın, 10 Kasım Cuma günü İsveç ile İtalya arasında oynanacak play-off maçında düdük çalacağı belirtildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Hüseyin Göçek olacağı aktarıldı.

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