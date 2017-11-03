İsveç-İtalya maçı Cüneyt Çakır'ın

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Jardim: Beşiktaş gibi bir takıma karşı iyi oynadık

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Derbide sahaya attığı su şişesiyle yardımcı hakemi yaralayan taraftarın Kırklareli'nde ikamet eden bir öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Monaco, bordo-mavili kulübe 16 milyon euro önerdi.

Yılmaz Vural, "F.Bahçe hoca ararken Aziz Yıldırım'ı kaç kez aradınız" şeklindeki soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü.

Cüneyt Çakır'la Real Madrid maçı öncesi uçakta sohbet ettiğini söyleyen Ömer Üründül, Çakır'ın VAR hakkındaki görüşlerini paylaştı.

8 operasyon geçiren ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle ayağını kaybetme noktasına gelen Cazorla'ya vücudundan doku nakli yapıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçında ilk 11'de 2 değişiklik yapacak.

Aykut Kocaman ilk 11'de 2 değişiklik yapacak

İspanya'da çalıştığı dönemlerde 3.3 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Mourinho, mahkemeyle anlaşmaya vardı.

Lucescu, Romanya ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosuna Arda, Caner ve Burak'ı çağırmazken, 5 futbolcu ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun da aday olduğunu açıkladı.

1 Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi UEFA'nın Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçına Avusturyalı bir hakem ataması Abdullah Avcı'nın tepkisine neden oldu.

2 Hakemi yaralayan G.Saraylı taraftar öğretmen çıktı Derbide sahaya attığı su şişesiyle yardımcı hakemi yaralayan taraftarın Kırklareli'nde ikamet eden bir öğretmen olduğu ortaya çıktı.

3 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı Lucescu, Romanya ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosuna Arda, Caner ve Burak'ı çağırmazken, 5 futbolcu ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

4 Halis Özkahya'dan UEFA maçında büyük hata Halis Özkahya'nın yönettiği Steaua Bükreş-Hapoel Beer Sheva maçında Dor Elo ağlara giden topu eliyle kesti.

5 Cazorla'nın kolundan ayağına doku nakli yapıldı 8 operasyon geçiren ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle ayağını kaybetme noktasına gelen Cazorla'ya vücudundan doku nakli yapıldı.

6 Evra kendi taraftarına tekme attı Evra, Guimaraes-Marsilya maçı öncesi takım arkadaşları ve takımının taraftarları arasında çıkan tartışmada bir futbolsevere tekme attı.

7 Monaco'dan Yusuf Yazıcı atağı Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Monaco, bordo-mavili kulübe 16 milyon euro önerdi.

8 Yılmaz Vural: Aziz Yıldırım'ı arıyorum açmıyor Yılmaz Vural, "F.Bahçe hoca ararken Aziz Yıldırım'ı kaç kez aradınız" şeklindeki soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü.

9 Aykut Kocaman ilk 11'de 2 değişiklik yapacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçında ilk 11'de 2 değişiklik yapacak.