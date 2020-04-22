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İsveç, ligi seyircili başlatmak istiyor

İsveç, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligi 14 Haziran'da ve seyircili olarak başlatmayı hedefliyor.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İsveç Ligi (Allsvenskan), yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Allsvenskan, internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 14 Haziran'da seyircili olarak maçların oynatılmasının planlandığını duyurdu.

SON KARAR HÜKÜMETİN

Ligin 32 takımı ile yapılan video konferans sonrası bu karar alındığı kaydedilirken; son kararın hükümet olduğu belirtildi. Açıklamada, "Allsvenskan yetkilileri ligin seyircili olarak başlaması yönünde görüş bildirdiler; ancak son kararı İsveç Hükümeti verecek." denildi.

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