İsveç Rallisi'nin kazananı Tanak

Trabzonspor taraftarları, geçen hafta Galatasaray'la oynadıkları mücadelede yapılan hakem hatalarını protesto etti.

Trabzonspor taraftarları TFF'yi protesto etti

6 gollü maçta kazanan Erzurumspor oldu

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Galatasaray, UEFA'nın hatasını kullandı davayı kazandı

UEFA ile Galatasaray arasında yapılan FFP anlaşmasının yeniden incelenmesini isteyen UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı, 10 gün içinde itiraz etmediği için CAS davasını sarı-kırmızılılar kazandı.