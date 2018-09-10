İsveç-Türkiye - CANLI SKOR

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35' GOL... İsveç 1-0 Türkiye (Thelin)
30' İsveç gole yaklaştı, Berg'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sinan açıyı iyi kapattı ve gole izin vermedi.
25' Millilerimiz oyunun ilk bölümünde yaptığı üst üste ataklarda golü bulamadı. 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
20' Bu dakikalarda İsveç'e önde baskı yaparak kolay çıkmalarına izin vermiyoruz. Cenk ve Cengiz'le gole çok yaklaştık.
14' Rakip sahada baskı yapan millilerimiz, topu kaptı. Oğuzhan'ın sert şutu kalecide kaldı.
5' Mücadelenin ilk dakikalarına iyi başladık ve kanatlardan etkili olmaya çalışıyoruz.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Millilerimize başarılar dileriz.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya geliyor.
Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz İsveç karşısında forma giyemiyor. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu.
İLK 11'LER
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg
Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Oğuzhan, Okay, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun