İsveç-Türkiye maçı biletleri satışta

İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45'te (yerel saatle 20.45) başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek.
Maçın 175 TL'ye satışa çıkan biletler, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org'tan yapılabilecek. Biletler, "Teslimat noktası" seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Teslimat noktası önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinde açıklanacak.