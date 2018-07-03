İsveç-Türkiye maçı biletleri satışta

1 Trezeguet'den Galatasaray'a transfer mesajı Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.

2 Spor camiası çocuk vahşetine sessiz kalmadı Son dönemlerde yaşanılan çocuk vahşetine Türk spor kamuoyu sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere, birçok isim tepkilerini sosyal medyadan sert dille gösterdi.

3 Galatasaray Bernard'ın peşinde Belhanda'yı 8 numarada oynatmayı planlayan Fatih Terim, bonservisi elinde olan Bernard'ın transfer edilmesini istedi.

4 Filipinler-Avustralya maçında kavga çıktı FIBA Dünya Kupası elemelerindeki Filipinler-Avustralya karşılaşmasında bir pozisyondan sonra oluşan kaotik ortamda oyuncular birbirlerine saldırdı.

5 Şenol Güneş'in kafasındaki stoper Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvat stoper Vida'nın satılması durumunda Güney Koreli Kim Young-Gwon'un alınmasını istedi.

6 Fenerbahçe Mina'yla el sıkıştı Daha önce Barcelona ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Mina'yı da ikna etti. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki stoperi 1 yıllığa kiralayacağı öğrenildi.

7 Volkan Demirel yedek kaleci olacak Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'le yeni sözleşme imzalayacak. Tecrübeli isim gelecek sezondan itibaren ikinci kaleci olacak.

8 Fenerbahçeliler kombine için geceden kuyruğa girdi Fenerbahçe'de kombineler bugün genel satışa çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise bilet alabilmek için geceden kuyruğa girdi.

9 Belçika, Japonya'yı son saniyede yıktı Belçika, Dünya Kupası son 16 turunda Japonya'yı 2-0 geriden gelerek son saniyede bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.