İsveç-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

1 Galatasaray'ın fikstürüne Şampiyonlar Ligi ayarı Türkiye'de her yıl hangi takımın fisktürü daha avantajlı tartışmaları yapılır. TFF'nin açıkladığı ilk yarı fikstürüne göre Galatasaray 5 iç saha maçını cuma günü oynayacak.

2 Lucescu'nun Sinan Bolat tercihi tartışılıyor A Milli Takımımızın başına geçtikten sonra sürekli bahanelerin arkasına sığınan Lucescu, bu kez de iyi kaleci bulamamaktan şikayetçi.

3 Burak Yılmaz: Algı operasyonu yapıyorlar Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı başvuruyla alakalı kendisini savunarak, "Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

4 Şenol Güneş: Tek sorun yabancı sınırı değil Şenol Güneş, yabancı sınırının fazla olduğunu söylediği için kendisini eleştirenlere, "Salı günü basın toplantısı yapacağım, hesap sormak isteyen gelsin" dedi.

5 Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi konuştu A Milli Futbol Takımı'nın yarın oynayacağı İsveç maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lucescu, "Beceremezsem Allah'a ısmarladık" diyerek ayrılık sinyallerini verdi.

6 Hollanda basını: Cocu F.Bahçe'de başarılı olur Cocu'nun Fenerbahçe'deki performansını değerlendiren Hollanda basını, tecrübeli hocanın sarı-lacivertli ekipte başarılı olacağını yazdı.

7 Zidane Manchester'ın başına geçiyor Manchester United'daki teknik direktörlük koltuğu tehlikede olan Jose Mourinho'nun yerine en kuvvetli aday olarak Zinedine Zidane gösteriliyor.

8 Emre Akbaba: Tüm ailem Galatasaray'ı istedi Emre Akbaba, transfer dönemimde Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya süreci anlattı. Sarı-kırmızılı ekibi tercih etme sebeplerini açıkladı.

9 Süper Lig'in en pahalı 20 oyuncusu Süper Lig'e yaz transfer döneminde gelen futbolcularla birlikte en pahalı isimler listesi de değişti. Ligimizde top koşturan en pahalı 20 futbolcu.