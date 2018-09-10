İsveç-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER
İsveç: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Rohden, Toivonen, Guidetti
Türkiye: Sinan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk