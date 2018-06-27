İsveç ve Meksika son 16 turuna yükseldi

2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç ile Meksika karşı karşıya geldi. Grupta 2'de 2 yapan lider Meksika, İsveç karşısında gol yağmuruna tutuldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İSVEÇ LİDER OLDU
Ekaterinburg Arena'daki maçta İsveç'in gollerini 50. dakikada Ludwig Augustinsson, 62. dakikada penaltıdan Andreas Granqvist ve 74. dakikada Edson Alvarez kendi kalesine attı. Bu sonuçla 6 puana ulaşan İsveç grubu lider tamamlayarak tur atladı.
MEKSİKA İKİNCİ OLARAK ÇIKTI
İlk 2 maçını kazanan Meksika ise 6 puanla 2. sırada yer aldı. Grubun en büyük sürprizi ise grubu 3 puanla tamamlayan Almanya turnuvaya veda etti. Güney Kore ise 3 puanla sonuncu sırada yer aldı.