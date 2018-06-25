İsveç'e doping cezası gelebilir

FIFA, maçın hemen ardından forvet oyuncusu Marcus Berg'in doping testinden geçmesini talep etmişti ancak milli takımı Berg'ten televizyon röportajları gibi başka şeyleri öncelikli olarak halletmesini talep etti.

Berg ile yapılan röportaj uzadı ve basın ondan, ek olarak başka konular hakkında açıklamalarda bulunmasını istedi, bu uzun süren süreç, doping kontrol ekibi ile gerginliğe sebep oldu. Doping ekibi, röportaj yapmadan önce onların onayına ihtiyacı olduğunu İsveç heyetine iletti.

FIFA'DAN CEZA GELMESİ GÜNDEMDE

İsveç Futbol Federasyonu'unun yasalarına göre, doping testininin yapılışını zorlaştırmak veya zorlaştırmaya yönelik girişimlerde bulunmanın bir suç olduğu yazıyor ve herhangi bir yolla, doping kontrol ekibinin işini yapmaktan alıkoymak, ciddi bir suç olup 24 ay spordan men olma cezası ile çarptırılabiliyor. Doping kontrolü yapan FIFA çalışanı, Berg ve İsveç takımını FIFA'ya şikayet edeceğini ifade ederken; İsveç teknik direktörü Lasse Richt ise doping ekibini şikayet edeceğini açıkladı.

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan İsveç teknik direktörü Lasse Richt, "Ben kendimi haklı görüyordum, o da kendini haklı görüyordu ve herkes de görüşünün arkasında durdu. Sonunda, ikimizde kendi açımızdan olanları FIFA'ya bildirdik, onların kararını bekleyeceğiz. FIFA'nın bu olay hakkında herhangi bir şey yapacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.