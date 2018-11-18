İsveçli futbolcu Berg: Hakem 2 penaltı sözü verdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda Türkiye'yi 1-0 yenmesinin yankıları İsveç'te sürüyor.

"2 KEZ PENALTI VERECEĞİM DEDİ"

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.

İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."

Berg, muhabirin ''Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, ''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi." yanıtını verdi.