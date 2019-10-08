İsveçliler İbrahimovic'in heykelini dikti

Zlatan İbrahimovic, hem saha içinde hem de sana dışında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
İsveçli oyuncuyu gündeme taşıyan son haber ise doğup büyüdüğü şehir olan Malmö'ye heykelinin dikilmesi oldu.
İSVEÇ FUTBOL FEDERASYONUNUN HEDİYESİ OLARAK YAPILDI
İsveç Futbol Federasyonu’nun hediyesi olan heykel, 2 yıldan beri yapım aşamasındaydı.
Bronz heykelin yaklaşık 2.7 metre boyunda ve 500 kilo ağırlıkta olduğu belirtildi.
Malmö’nün eski ve yeni stadyumunun tam ortasında yer alacak heykelin açılışına herkesi davet eden Ibrahimovic twitter’dan bir paylaşım yaptı.
İbrahimovic'in yaptıgı bu davet üzerine heykelin açılışına yüzlerce kişi katıldı.