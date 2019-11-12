İsveç'te 47 maç için şike soruşturması açıldı

İsveç Futbol Federasyonu, ülkenin en önemli liginden 3. lige kadar 47 maçla ilgili şike soruşturması başlattığını açıkladı.

Çeşitli manipülasyonların olduğu yönünde şüpheler olduğu belirtilen 47 maçın detaylı incelemesinin yapılacağı ve şüpheli kişilerin sorgulanacağı belirtildi.

"İSVEÇ FUTBOLUNU TEMİZLEMEK İÇİN SAVAŞIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Federasyon yetkilisi Johan Claesson, konuyla ilgili, "Son yıllarda İsveç futbolunda bu tarz sorunlarla uğraşıyoruz. Çok ciddi bir konu bu. Bu yıl birçok maçı inceledik, daha fazla bilgi almak için de incelemelerini sürdüren insanlar var. Biz İsveç futbolunu temizlemek için savaşımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında, FC Roskilde Teknik Direktörü Christian Lonstrup'un, oyuncularını şike yapma yönünde zorladığı ortaya çıkmıştı.