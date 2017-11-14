İsveç'te gündem yine Ibrahimovic

Milli Takım Teknik Direktörü Andersson, artık tecrübeli golcüye ihtiyaçları olmadığını belirtti. Ibrahimovic de milli takıma dönmeyi düşünmediğini belirtmişti.

"HALEN IBRAHIMOVIC KONUŞULUYOR"

İtalya'yı play-off eşleşmesinde geçerek Dünya Kupası bileti alan İsveç'te gözler teknik direktör Janne Andersson'un üzerindeydi. Takımını Rusya'da düzenlenecek finallere taşıyan Andersson, İtalya ile oynanacak maçın ardından mutluluğunu gizleyemezken, basın mensuplarının Zlatan Ibrahımovic ile ilgili soru sormasına sinirlendi.

55 yaşındaki teknik adam, "Play-off maçlarında takım olarak kompakt bir görüntü sergiledik. Bu akşam aramızda birçok kahraman var ama Zlatan Ibrahımovic milli takımı bırakalı yaklaşık 1,5 yıl olmuş, halen onun hakkında konuşuyoruz. Kendisi gerçek bir şampiyon. Fakat artık değişim zamanı. Ibrahımovic'ten sonra farklı bir oyun tarzı geliştirdik. Lütfen artık kadroda olan bu büyük oyuncular hakkında konuşalım" ifadelerini kulland