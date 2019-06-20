İsveç basını: Beşiktaş Bachirou'yla ilgileniyor

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Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan gidecek oyuncuların yanı sıra kadroya takviye yapmak için temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar Malmö'den Bachirou'yu gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA TAM NOT ALDI

İsveç ekibi ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelelerde siyah-beyazlı ekibin dikkatini çeken 29 yaşındaki oyuncu için Abdullah Avcı da tam not verdi.

İsveç basınından Sport Expressen'de yer alan habere göre, Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi ile Komorlu ön liberonun menajeri Blash Hosseini İstanbul'da bir araya geldi. İlk görüşme olumlu geçerken, tarafların bir kez daha görüşeceği aktarıldı.

Avrupa Ligi'nde Malmö'nün Beşiktaş'ı yendiği iki mücadelede de forma giyen Bachirou, Expressen'e siyah-beyazlı takımın ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.





"Beşiktaş'ın ilgilisini duydum" diyen Bachirou şöyle konuştu: "Futbol dünyasındaki arkadaşlarım aracılığıyla Beşiktaş'ın bana karşı olan ilgisini duydum. Beşiktaş büyük bir kulüp. İstanbul'a gidip onlarla oynama fırsatımız oldu. Çılgın taraftarları var ve harika bir hikayeleri var. Beşiktaş yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri."