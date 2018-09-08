İsviçre, İzlanda'ya 6 attı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup maçlarında İsviçre ve İzlanda, Kybunpark (AFG Arena)'da karşı karşıya geldi. İsviçre, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleye oldukça hızlı başlayan İsviçre, henüz 13. dakikada Seteve Zuber'in attığı golle durumu 1-0'a getirdi. 23. dakikada İsviçre adına Deniz Zakaria saheye çıktı ve durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.
İsviçre'nin Liverpoollu yıldızı Xherdan Shaqiri, ikinci yarıda sahneye çıktı ve 53. dakikada takımının 3-0lık üstünlüğünü sağlayan golü ağlara gönderdi. 67. dakikada Haris Seferovic'in golü ile farkı 4'e çıkaran İsviçre, 4 dakika sonra Albian Ajeti ile bulduğu golle durumu 5-0'a getirdi.
Mücadelenin son golünü Wolfsburg'da forma giyen Makedon asıllı İsviçreli golcü Admir Mehmedi kaydetti ve İsviçre, İzlanda karşısında 6-0'lık galibiyeti elde etti.