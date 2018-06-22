İsviçre Shaqiri'nin golüyle kazandı

Dünya Kupası E Grubu'nda Sırbistan ve İsviçre Kaliningrad'da karşı karşıya geldi. Sırbistan, öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Sırbistan, 5. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya ise İsviçre hızlı başladı. Karşılaşmanın 52. dakikasınad Granit Xhaka, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve skora dengeyi getirdi.

SON DAKİKDA SHAQİRİ ATTI

Maçın son dakikalarında ise sahneye Xherdan Shaqiri çıktı. 90+1. dakikada bir anda Dusko Tosic ile bire bir kalan yıldız futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve İsviçre'ye kritik 3 puanı getirdi.

ÜST TURA ÇIKANLAR SON MAÇTA BELLİ OLACAK

Bu galibiyetle birlikte İsviçre puanını 4'e çıkartırken 2. sıraya yerleşti. Sırbistan ise 3 puanla 3. sıraya düştü. İsviçre, son maçta Kosta Rika'yı yenmesi halinde bir üst tura çıkacak. İsviçre'nin berabere kalması ve Sırbistan'ın Brezilya'yı yenememesi halinde de yine İsviçre turu atlayan takım olacak.