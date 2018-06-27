İsviçre son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçında İsviçre ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.
Nizhny Novgorod oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI İSVİÇTE TURLADI
Müsabakada İsviçre'nin gollerini 31. dakikada eski Galatasaraylı Blerim Dzemaili ve 88. dakikada Josip Drmic kaydetti. Kosta Rika'nın gollerini ise 56. dakikada Kendall Waston ve 90+3'te penaltıdan Bryan Ruiz'in vurduğu top direğe çarptıktan sonra kaleci Yann Sommer'e çarparak ağlara girdi.
İSVEÇ'İN RAKİBİ OLDU
Bu sonuçla E grubunu 5 puanla tamamlayan İsviçre son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Kosta Rika ise 1 puanla turnuvaya veda etti.