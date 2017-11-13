İsviçre üst üste 4. kez finallerde

2018 Dünya Kupası play-off rövanş maçında mutlu sona İsviçre ulaştı. İsviçre, ilk maçda 1-0 yendiği Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Kötü zeminde oynanan maçta iki takım da fırsatlar yakalamasına karşın; takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İsviçre, üst üste 4. kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. 2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.