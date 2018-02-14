İsviçre'de İlkay rüzgarı

İngiliz ekibi Manchester City, Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 mağlup etti..
İsviçre'de gol perdesini 14. dakikada Alman futbolcu İlkay Gündoğan açtı. Hızlı futbolunu kesmeyen City, 18. dakikada Bernardo Silva ile farkı ikiye çıkardı.
İlk yarının skorunu belirleyen gol ise Agüero'dan geldi. Arjantinli yıldız 23. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.
İLKAY AÇTIĞI PERDEYİ KAPATTI
Karşılaşmanın ikinci yarısı gol bakımından kısır bir mücadeleyede sahne olsa da, Manchester City oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu.
Maçın ilk golünü atan Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 53. dakikada kendisinin iki takımının dördüncü golünü attı. 4-0