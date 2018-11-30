İtalya basını Hakan Çalhanoğlu'nun satılacağını yazdı

İtalya basını geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Milan'ın, geçen sezon kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nu ocak ayında takımdan göndermeyi düşündüğünü yazdı.

FİNANSAL ANLAMDA SORUN YAŞAYAN MİLAN, HAKAN'I SATACAK

Milano ekibi ile UEFA arasından FFP anlaşması yapılmıştı. Bu anlamda sıkıntı yaşayan Milan, ocak ayında bazı isimleri elden çıkararak maddi konuda rahatlamak istiyor. Milan'ın satılacaklar listesinin başında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

İtalya basını, Hakan'ın ciddi taliplerinin olduğunu ve futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığını yazdı.

BUNDESLİGA'DAN SCHALKE VE LEİPZİG İLGİLENİYOR

Haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu ile önceden top koşturduğu Bundesliga'dan Schalke 04 ve RP Leipzig ilgileniyor. Sezonun ilk yarısının sonları yaklaşılırken, transferin kısa süre içerisinde netleşeceği de diğer detaylar arasında yer alıyor.

Bu sezon 15 maçta Milan formasını giyen Hakan, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.