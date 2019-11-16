İtalya, Bosna Hersek karşısında seriye devam etti

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin 21. dakikasında Francesco Acerbi ile öne geçen İtalya, 37. dakikada Lorenzo Insigne ile farkı 2'ye çıkardı.

İtalya, karşılaşmanın 52. dakikasında Andrea Belotti ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya, Bosna Hersek'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İTALYA 9'DA 9 YAPTI

Daha önce EURO 2020 biletini cebine koyan İtalya, bu sonuçla birlikte 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti. Bosna Hersek ise 10 puanda kaldı.