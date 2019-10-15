İtalya, Devler Ligi'nin Türkiye'den alınmasını istedi

Siyahi futbolculara yaptıkları ırkçı saldırılarla ün yapan İtalyanlar, millilerimizin asker selamını hazmedemedi.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan 2020 Şampiyonlar Ligi final müsabakasının başka bir ülkeye verilmesi için girişimlere başladı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre Spadafora, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e konuyla ilgili bir mektup yazdı.

SPADAFORA ÇARPITTI: SİVİL KÜRT HALKINA SALDIRILIYOR

"Sivil Kürt halkına yönelik vahim eylemler" sözleriyle mektubuna başlayan Spadafora, 30 Mayıs 2020'deki final maçının İstanbul'da oynanmasının uygun olup olmadığının değerlendirilmesini istedi.

Organizasyonun başka bir yere alınmasıyla Suriye'de yaşanan dramatik olayların ortadan kalkmayacağını bildiğini ifade eden İtalyan Bakan, "Ancak hepimiz, dünyanın en önemli spor olaylarından biri olan bu karşılaşmanın önemini biliyoruz" diye ekledi.

İtalya'nın sağ popülist partilerinden Beş Yıldız Hareketi mensubu olan 45 yaşındaki Spadafora, Avrupa Birliği'nin operasyonu kınamasına atıfta bulunduğu mektupta ayrıca, Avrupa futbolunun "Cesur bir karar vererek sporun bir barış aracı olduğunu göstermesini" arzuladığını dile getirdi.