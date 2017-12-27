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İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist Lazio

İtalya Kupası'ndaki rakibi Fiorentina'yı 1-0 yenen Lazio yarı finale yükseldi.

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İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Fiorentina'yı Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Lazio tek golle turladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Bosna Hersekli oyuncusu Senad Lulic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde ve ikinci yarısında başka gol olmayınca Lazio, Fiorentina'yı tek golle yenerek kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

6 YILDA 4. KEZ YARI FİNAL

Bu sonuçla Lazio, son 6 yılda 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Başkent ekibi, 2016-2017 ve 2014-2015 sezonlarında finalde Juventus'a kaybetmişti. Mavi-beyazlılar, 2012-2013 sezonunda ezeli rakibi Roma'yı yenerek kupayı en son 5 yıl önce kazanmıştı.

Kupada yarı finale yükselecek diğer 3 ekipten ilki bugün belli olacak. Milano derbisine sahne olacak bu maçta Milan, Inter'i konuk edecek. 2 Ocak'taki müsabakada ise Napoli, Atalanta'yı ağırlayacak. 3 Ocak'taki son çeyrek final maçında Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino ile mücadele edecek.

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