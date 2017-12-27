İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist Lazio

İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Fiorentina'yı Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Lazio tek golle turladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Bosna Hersekli oyuncusu Senad Lulic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde ve ikinci yarısında başka gol olmayınca Lazio, Fiorentina'yı tek golle yenerek kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

6 YILDA 4. KEZ YARI FİNAL

Bu sonuçla Lazio, son 6 yılda 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Başkent ekibi, 2016-2017 ve 2014-2015 sezonlarında finalde Juventus'a kaybetmişti. Mavi-beyazlılar, 2012-2013 sezonunda ezeli rakibi Roma'yı yenerek kupayı en son 5 yıl önce kazanmıştı.

Kupada yarı finale yükselecek diğer 3 ekipten ilki bugün belli olacak. Milano derbisine sahne olacak bu maçta Milan, Inter'i konuk edecek. 2 Ocak'taki müsabakada ise Napoli, Atalanta'yı ağırlayacak. 3 Ocak'taki son çeyrek final maçında Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino ile mücadele edecek.