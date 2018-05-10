İtalya kupasında zafer Juventus'un

Roma Olimpiyat Stadı'nda Milan ile karşı karşıya gelen Juventus, ezeli rakibini 4-0 yenerek şampiyon oldu.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta, eşitliği ikinci yarıda Medhi Benatia’nın 56. dakikadaki golüyle Juventus bozdu.
Daha sonra Douglas Costa’nın 61. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yapan Juventus, Medhi Benatia’nın 64. dakikada attığı ikinci golle durumu 3-0 yaptı.
20 DAKİKADA 4 GOL
Maç, Milan’da oynayan Nikola Kalinic’in 76. dakikada kendi kalesine attığı golle, 4-0 Juventus’un galibiyetiyle sona erdi.
Bu arada Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada bulundu.