İtalya Mili Takımı'nın en güçlü adayı Conte

Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalya Milli Takımı'nda Gian Piero Ventura dönemi geçtiğimiz hafta sona erdi. Tartışmaların odağındaki futbol federasyonu ise; yeni teknik direktör arayışına başladı.

CONTE'YE SICAK BAKILIYOR

Başkan Carlo Tavecchio, İtalyan basınının ortaya attığı isimlerle ilgili görüşlerini dile getirdi. Tavecchio, en çok Chelsea Menajeri Antonio Conte'ya sıcak baktığını ifade etti.

Gazzetta Dello Sport'a konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, "Allegri, Mancini ve Ancelotti. Bu isimlere sıcak bakıyorum. Conte'ye ise ateş gibi" ifadelerini kullandı.

Chelsea'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Conte'nin Londra kulübüyle sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.