İtalya Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç ile Milano'daki rövanşta 0-0 berabere kalarak elenen İtalya Milli Takımı'nda üç oyuncu birer birer ayrılık kararlarını açıkladı.

"Gök-mavililer" olarak anılan milli takımdaki kariyerini noktaladığını duyuran ilk isim, maç sonu yaptığı açıklamayla kaleci Gianluigi Buffon oldu. Deneyimli file bekçisini, 2004'ten itibaren bu formayı giyen De Rossi ve Barzagli takip etti.

"FUTBOLUMUZ İÇİN KARANLIK BİR DÖNEM"

İsveç ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuşan 34 yaşındaki De Rossi, şunları kaydetti:

"Bu, benim için kapanan bir parantez oldu. Bizim futbolumuz için karanlık bir dönem, bu iki yıllık serüvenin parçası olan biz futbolcular için daha da karanlık bir an. Federasyonun şimdi önemi bir görevi var; o da böylesine bir hayal kırıklığından yeniden harekete geçmek. Bugün takım arkadaşlarımın sahada ortaya koyduğu ruhla yeniden harekete geçmek. Bu 180 dakikadaki performansımızla elenmeyi hak etmedik ama onları tebrik ederiz."

De Rossi, maç içinde bir ara teknik direktör Gian Piero Ventura'nın kendisini oyuna almak için ısınmaya göndermek istemesine itiraz etmesine, "Maç 0-0'dı ve beraberliğe oynamıyorduk. Benim yerime hücumculardan Insigne ya da El Shaarawy'nin girmesini istedim." sözleriyle açıklık getirdi.

"İSTEĞİ OLAN GENÇLERLE YENİDEN BAŞLAMAK GEREK"

Andrea Barzagli de İsveç maçının ardından yaptığı açıklamada, futbol bakımından hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadığını anlattı.

İtalya'nın Dünya Kupası serüveninin finallere ulaşamadan bitmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Barzagli, "Bu maçta ne eksik kaldı bilemiyorum ama Dünya Kupası'nın dışındayız. Bu takımı bu şekilde bırakmak kolay değil." dedi.

Son Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl Almanya'ya elendikleri karşılaşma sonrası duygularına hakim olamayarak ağladığını hatırlatan 36 yaşındaki oyuncu, Milano'daki İsveç maçının ise hem kariyerine hem de bütün oyunculara darbe olduğunu belirtti.

Buffon ve De Rossi ile 2006'da Dünya Kupası zaferiyle büyük coşku, İsveç'e karşı da çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Barzagli, "Umut her zaman olmalı. 4-5 tecrübeli oyuncu için bir dönem kapanıyor. İsteği olan gençlerle yeniden başlamak gerek." diye konuştu.