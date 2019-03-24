İtalya, Moise Kean'i konuşuyor

İtalya Milli Takımı'nın 60 yıldır çıkardığı en genç golcü Moise Kean oldu.

Kasım ayında milli formayı ilk kez sırtına geçiren Juventus'un 19 yaşındaki oyuncusu, Maviler'in EURO 2020 elemelerinde Finlandiya'yı 2-0'la geçtiği maça ilk 11'de başladı ve bir de gol attı.

Bu gol, 19 yıl ve 23 gündür hayatta olan Kean'in İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en genç ikinci oyuncu olduğu anlamına geliyor. Bu alanda rekor 18 yıl 258 gün ile Bruno Nicole'ye ait. Nicole bunu 1958'de başarmıştı. Kean, İtalya'dan son 60 yılda çıkan en genç skorer oldu.