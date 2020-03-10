İtalya'da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; CONI Başkanı Giovanni Malago, spor federasyonları başkanlarıyla bugün Roma'da koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

TÜM SPOR ORGANİZASYONLARI 3 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

Başkanların toplantısından İtalya Birinci Futbol Ligi dahil tüm spor branşlarında, her düzeydeki etkinlikleri, hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesinde belirtildiği üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kararının çıktığı belirtildi.

CONI Başkanı Malago'nun toplantıdan çıkan bu kararı, Başbakan Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya da ilettiği kaydedildi.

14 KENT KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Koronavirüs nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan Giuseppe Conte, dün virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.