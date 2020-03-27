İtalya Spor Bakanı: Spor, hayata dönmek için bir gösterge

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artmaya devam ederken; liglerin de askıya alındığı İtalya'da, Spor Bakanı açıklamalarda bulundu.

''SPOR, ÜLKENİN HAYATA DÖNMESİ İÇİN BÜYÜK BİR GÖSTERGE''

Spor faaliyetlerini mümkün olduğunca erken başlatmak istediklerini vurgulayan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, "Mümkün olduğunca çabuk şekilde ligleri başlatmak için hazırlanmak istiyoruz. Spor, ülkenin yeniden hayata dönmesi için toplumsal ve ekonomik olarak büyük bir gösterge olacak.'' ifadelerini kullandı.