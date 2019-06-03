İtalya ve Kolombiya çeyrek finalde

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Alman futbolcu Andre Schürrle'nin transferi için karşı karşıya geldi.

İtalyan basını, Everton'ın Cengiz Ünder için yaptığı 28 milyon euroluk teklifin Roma tarafından reddedildiğini yazdı.

Everton'dan Cengiz için 28 milyon euroluk teklif

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Takımlarımızın Avrupa performansı

Takımlarımız bu yıl Avrupa'da beklenen performansı gösteremedi. Kötü geçen sezonda en çok puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray oldu.