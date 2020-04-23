İtalya yakın zamanda sahaya dönebilir

İtalya, futbola dönüş için takvim çalışması yapıyor. Ligde mücadele eden 20 kulübün oluşturduğu Serie A Lig Birliği, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonunun tamamlanması niyetinde olduklarını dile getirmişti.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, son yaptığı açıklamayla, takımlar için antrenman tarihi belirleyecek duruma gelmediklerini söyledi.
''YAVAŞ YAVAŞ ANTRENMANLARA İZİN VEREBİLİRİZ''
"Yavaş yavaş sporcuların tekrar antrenman yapmasına izin vermeyi düşünebiliriz." diyen Spadafora, 4 Mayıs'tan önce antrenmanların yapılıp yapılmayacağı konusunda görüşeceklerini belirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Serie A'da, 9 Mart'tan bu yana maç yapılmıyor.