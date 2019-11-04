İtalya'da Balotelli'ye ırkçılık yaptılar

İtalyan futbolundaki ırkçılığın ardı arkası kesilmiyor. Irkçı saldırıya uğrayan son isim Mario Balotelli oldu.

BALOTELLİ SAHADAN ÇIKMAK İSTEDİ

Hellas Verona sahasında Brescia'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Balotelli, korner direğinin orada rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara doğru fırlattı.

İtalyanların ırkçı hareketleri karşısında çok sinirlenen yıldız futbolcu, sahayı terk etmek istedi. Veronalı ve Brescialı futbolcuların zor ikna ettiği İtalyan futbolcu maça devam etti.

Hellas Verona, sahasında Brescia'yı 2-1 yendi.

ROMA-NAPOLİ MAÇINDA DA IRKÇILIK

Öte yandan Serie A'da cumartesi günü oynanan Roma-Napoli maçında, ev sahibi taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.