İtalya'da futbol mayısta başlayabilir

Sky kanalına Skype ile bağlantı yapan İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) BaşkanıGabriele Gravina, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri maçların yapılmadığı futbol sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." diye konuştu.

Gravina, futbolcuların sezonun yeniden başlaması için mayıs ayı başında koronavirüs için test edilebileceğini, ardından da sezonun kaldığı yerden devam etmesine yönelik hazırlıkların başlamasını umduğunu kaydetti.

''UMUT, MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA BAŞLAMAMIZ''

Gravina, bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde teknik ve bilim kurullarıyla sonraki aşamaları değerlendireceklerini, FIFA ve yetkililerden gelecek değerlendirmeleri dikkate alacaklarını belirterek, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Bir son, bitiş tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalıyız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.